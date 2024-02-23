Çin Başkonsolosu'ndan yeni yıl mesajı! "İki ülke arasındaki dostluk uzun ömürlü olsun"

Çin takvimine göre dünya 10 Şubat'ta Ejderha yılına girdi. Çin yeni yılı İstanbul'da kutlandı. Çin Bahar Bayramı dolayısıyla İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong davet verdi. Çinli sanatçıların gösterileri davetliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Resepsiyonda çok sayıda bürokrat, yabancı misyon temsilcisi, iş insanı ve sanatçı yer aldı. Davete Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Şule Perinçek de katıldı. Etkinlik Türkiye ve Çin’in milli marşlarıyla başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong yaptığı konuşmada Türkiye ile Çin ilişkilerinin daha da gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

"Bugün Çin Ejderha Yılı ve Bahar Bayramı’nı kutlamak için sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve Çin gelişmekte olan ülkelerdir. Çin tarafının verilerine göre Türkiye ile ticaret hacmimiz 42 milyar doları aştı. Yeni yıl iki ülkeye barış ve refah getirsin. İki ülke arasındaki dostluk uzun ömürlü olsun. Herkese Ejderha Yılı’nda mutluluk diliyorum”

Davette Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin zengin mutfağından lezzetler de konuklara tanıtıldı. Davet programının ardından konuklara akşam yemeğinde Türk ve Çin mutfağından lezzetler sunuldu.