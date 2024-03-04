Erdoğan ABD'ye mi gidecek?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda, "Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var, bunu destekliyoruz." dedi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışında yaptığı konuşmada, gösterilen yoğun ilginin, forumun küresel diplomasideki yerini bu sene de perçinlediğini, içeriğinden ve kapsayıcılığından katılımcıların etkilendiğini söyledi.

"Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı." diyen Fidan, forumun basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden de canlı yayınla geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekti.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen forumun katılımcılarına dair bilgi veren Fidan, "19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özerk yönetim başkanı, 52'si dışişleri bakanı olmak üzere toplamda 64 bakan, bir meclis başkanı, 20 parlamenter, 20 yabancı bakan yardımcısı katıldı." dedi.



Fidan, 57 üst düzey uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcisinin de ADF'de yer aldığını belirterek, forum marjında yoğun ikili görüşme trafiği yaşandığının altını çizdi.

Forumda bilim ve teknoloji, diplomasi ve yapay zeka gibi yenilikçi gündemlere odaklanıldığını anlatan Dışişleri Bakanı Fidan, panellerin ulusal ve uluslararası işbirliğiyle düzenlendiğini söyledi.

Fidan, panellerde ekonomiden güvenliğe, teknolojiden enerjiye birçok konunun tartışıldığını dile getirerek, tüm tartışmaların küresel düzene dair tespitlerin doğruluğunu ortaya koyduğunu vurguladı.