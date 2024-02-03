MİT ve HAMAS arasında üst düzey görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

MİT ve HAMAS arasında üst düzey görüşme
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

HAMAS İsrail'e şartını açıkladıHAMAS İsrail'e şartını açıkladıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hamas # haniye # MİT
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