Pakistan Savunma Günü Ankara'da kutlandı
Pakistan, Savunma Günü'nü resepsiyonla kutladı. Pakistan Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türk ile Pakistan silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağlarının ve iyi iş birliğinin iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkilerinin güçlü bir direği olduğunu belirtti.
Pakistan Savunma Günü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katıldı.
Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını vurguladı.
- Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağları ve mükemmel işbirliği, Pakistan ile Türkiye arasındaki bu stratejik ikili ilişkilerin güçlü bir direğidir ve bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etme çabalarına katkıda bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da Türkiye ile Pakistan arasında geçmişe dayanan köklü dostluk ve kardeşlik bağlar bulunduğunu belirtti.
- Savunma ve güvenlik alanındaki tecrübelerimizi Pakistan ile paylaşmak ve Pakistan'ın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek bölgesel ve küresel düzeydeki işbirliğimizi daha da güçlendirecektir. Son yıllarda Pakistan ve Türkiye'nin müşterek gerçekleştirdiği savunma sanayi projeleri geçmişten gelen güçlü kardeşlik bağlarımızı geleceğe daha köklü şekilde taşımak adına önemli anlamlar içermektedir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi