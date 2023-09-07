Pakistan Savunma Günü Ankara'da kutlandı

Pakistan Savunma Günü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katıldı.

Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını vurguladı.

- Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağları ve mükemmel işbirliği, Pakistan ile Türkiye arasındaki bu stratejik ikili ilişkilerin güçlü bir direğidir ve bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etme çabalarına katkıda bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da Türkiye ile Pakistan arasında geçmişe dayanan köklü dostluk ve kardeşlik bağlar bulunduğunu belirtti.