Riyad Ekonomi Forumu Suudi Arabistan'da başladı!

Riyad Ekonomik Forumu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenleniyor. Forumda IMF ve Gates Vakfı da yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN FORUMA KATILDI

Foruma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa başta olmak üzere çok sayıda ülkenin devlet başkanları ve dışişleri bakanları katılıyor.

Ekonomi Forumu’nda Gazze konusunda özel oturum düzenlendi. Aynı zamanda Riyad’da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısı yapıldı. Türkiye’nin yer aldığı Temas Grubu’nun toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

FİDAN VE BLİNKEN GÖRÜŞTÜ

"Gazze Temas Grubu", silah ihracatının durdurulması da dahil olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'e etkin yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Riyad’da Bakan Fidan ile Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüştü.