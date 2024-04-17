Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerindeki sel felaketlerinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 13 Nisan'da başlayan şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 63 kişi yaşamını yitirmişti.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştuğu kaydedilmişti.

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