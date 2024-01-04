1 Ay Boyunca Hurma ve Su Tüketti! 10 Kilo Birden Verdi
Rus sosyal medya fenomeni genç kız 1 ay boyunca denediği hurma su diyetiyle ayda 10 kilo verdi. Doğum sonrası kilo aldığını belirten ünlü fenomen uyguladığı yöntemi ise takipçileriyle paylaştı. Hurma ve su diyeti nasıl yapılır?
Doğum sonrası kilo vermek her kadının sorunudur. Rus fenomen de aynı sorundan muzdarip araştırmaya başlar. Hem sağlıklı hem de hızla kilo vermenin yolunu ise hurma ve suda bulur. Tabi sadece hurma ve su tüketmez ancak dengeli yaptığı bu yöntemi takipçileriyle adım adım paylaştı.
1 Ay Boyunca Hurma ve Su Tüketti!
Genç fenomen güne başlarken emziren bir anne olduğu için iki tane haşlanmış yumurta 3 adet çeri domates ve 3 tane de kıl biberle güne başlar. Ardından 3 hurma ve bir bardak su tüketir. Gün boyu aynı şekilde su tüketmeye devam ederken öğle saatlerinde iri bulgur pilavı ve bir parça köfte tavuk ya da kırmızı et tüketir.
Günden güne bunu değiştirir. Ardından yeniden hurma ve su tüketir. Akşam ise Yeşil elma ve hurma su tüketerek günü sonlandırır.
Gün içinde filtre kahve ya da çayda tükettiğini belirten kadın bunu 1 ay boyunca düzenli yapar.