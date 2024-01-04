1 Ay Boyunca Hurma ve Su Tüketti! 10 Kilo Birden Verdi

Doğum sonrası kilo vermek her kadının sorunudur. Rus fenomen de aynı sorundan muzdarip araştırmaya başlar. Hem sağlıklı hem de hızla kilo vermenin yolunu ise hurma ve suda bulur. Tabi sadece hurma ve su tüketmez ancak dengeli yaptığı bu yöntemi takipçileriyle adım adım paylaştı.