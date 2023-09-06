542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek dönen adamın sırları!
Genç yaşta kilo sorunuyla mücadele eden Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari, 22 yaşındayken 610 kilo ağırlığına ulaşmıştı. Yatağa bağlı yaşayan o adam hayatını geri kazandı, peki nasıl? 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek dönen adamın sırları!
Shaari'nin hikayesi, 610 kilo ile dünya genelinde kayıt altına alınan en kilolu ikinci insan olduğu tespitiyle başladı. Shaari'nin sağlığını geri kazanabilmesi için bir dizi tıbbi müdahale ve tedavi gerekiyordu. Yatağa bağımlı bir yaşam sürdüren Shaari, sağlığını tehlikeye atan bu durumun üstesinden gelmek için bir karar verdi.
Shaari'nin ilk adımı, vinç yardımıyla evinden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Doktorlar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan uygulanacak bir tedavi planıyla Shaari'yi yeniden hayata döndürmeye çalıştılar.
Shaari'nin tedavi süreci oldukça zorlu ve uzun bir yolculuktu. İlk olarak mide ameliyatı geçirdi ve ardından hekimlerin önerdiği bir diyet programına başladı. Kilo kaybettikçe hareket kabiliyeti arttı, ve bu olumlu gelişmelerle motivasyonu daha da yükseldi.
Ancak sadece fiziksel değil, psikolojik zorluklarla da başa çıkmak zorundaydı. Yıllarca süren yanlış yeme alışkanlıkları ve yeme ile ilişkisini düzeltmek, büyük bir irade ve dayanıklılık gerektiriyordu.
Shaari'nin tedavisinin bir parçası olarak, dengeli bir diyet programı uygulandı ve 5 yıl boyunca devam eden bir süreç sonunda 542 kilo verdi. Bu süreçte bedenindeki fazla derileri almak için bir ameliyat daha geçirdi ve sonunda sadece 68 kiloya düştü.