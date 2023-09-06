542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek dönen adamın sırları!

Shaari'nin tedavi süreci oldukça zorlu ve uzun bir yolculuktu. İlk olarak mide ameliyatı geçirdi ve ardından hekimlerin önerdiği bir diyet programına başladı. Kilo kaybettikçe hareket kabiliyeti arttı, ve bu olumlu gelişmelerle motivasyonu daha da yükseldi.

Ancak sadece fiziksel değil, psikolojik zorluklarla da başa çıkmak zorundaydı. Yıllarca süren yanlış yeme alışkanlıkları ve yeme ile ilişkisini düzeltmek, büyük bir irade ve dayanıklılık gerektiriyordu.