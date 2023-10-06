8 Etkili Egzersiz İle Bir Ayda Düz Göbeğe Sahip Olun

2. Çift Bacak Uzanımı

Çift bacak uzanma hem üst hem de alt karın bölgesini çalıştıran çok etkili bir karın egzersizidir .

Egzersiz tekniği:

• Bacaklarınız gergin ve kollarınız yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatın.

• Karın kaslarınızı kullanarak ayaklarınızı yerden 45 derecelik bir açıyla kaldırın ve zirvede durun.

• Daha sonra kollarınızı ve bacaklarınızı gergin tutarak yavaşça geriye yaslanın.