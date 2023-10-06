8 Etkili Egzersiz İle Bir Ayda Düz Göbeğe Sahip Olun
Düzenli yapılan egzersizler güzel bir vücuda sahip olmanın yanında sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Düzenli egzersizler ile özellikle kalp kasları sertleşmesinin yanında vücudun oksijen kullanımı artar. Bu 8 etkili egzersiz ile bir ayda düz göbeğe sahip olabilirsiniz...
1. Mekik
Mekik, karın kaslarını tanımlamak için kullanılan klasik bir core egzersizidir ve rektus abdominis ve oblik kasları güçlendirmek için idealdir.
Egzersiz tekniği:
• Yere veya rahat bir mindere sırt üstü yatın.
• Dizlerini bük.
• Karın kaslarınızı kullanarak omuzlarınızı tavana doğru kaldırın ve zirvede durun.
2. Çift Bacak Uzanımı
Çift bacak uzanma hem üst hem de alt karın bölgesini çalıştıran çok etkili bir karın egzersizidir .
Egzersiz tekniği:
• Bacaklarınız gergin ve kollarınız yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatın.
• Karın kaslarınızı kullanarak ayaklarınızı yerden 45 derecelik bir açıyla kaldırın ve zirvede durun.
• Daha sonra kollarınızı ve bacaklarınızı gergin tutarak yavaşça geriye yaslanın.
3. Diz Dipli Kol Tahtası
Bu egzersiz sadece karın kaslarınızı değil aynı zamanda kollarınızı, kalça kaslarınızı, omuzlarınızı ve bacaklarınızı da çalıştırır.
Egzersiz tekniği:
• Ağırlığınızı ellerinize vererek plank pozisyonuna geçin.
• Daha sonra sol dizinizi belinize doğru bükün, kıvırın ve birkaç saniye tutun.
• Bacağınızı geriye çekin ve aynı hareketi sağdakiyle tekrarlayın.
4. Toplama Hareketi
Roll-up'lar omurganın esnekliğini arttırırken karın kaslarını güçlendirir.
Egzersiz tekniği:
• Hem kollarınız hem de bacaklarınız gergin olacak şekilde sırt üstü yatın.
• Kollarınızı yukarı ve öne doğru kaldırın ve karın kaslarınızı kullanarak yavaşça oturma pozisyonuna dönün.
• Karın kaslarınızı tekrar sıkın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna inin.