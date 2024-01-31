Aralıklı oruç ve Alzheimer arasındaki bağlantı şok etti! Diyet yaparken Alzheimer'ı önlemek mümkün mü?

Sonuçlar enerji depolayan hücreler arasında bilgi ileten bir lipidin arttığını gösterirken yemek yedikten sonra ise bu seviyeler düştü.

Laboratuvar testleri, daha yüksek araşidonik asit seviyelerinin, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla büyük ölçüde bağlantılı bir inflamatuar hücre olan NLRP3 inflamatuar hücresinin aktivitesini azalttığını ortaya çıkardı. Ancak uzmanlar yine de kesin sonuçlar için daha uzun vadeli araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.