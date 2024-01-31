Aralıklı oruç ve Alzheimer arasındaki bağlantı şok etti! Diyet yaparken Alzheimer'ı önlemek mümkün mü?
Yeni yapılan bir araştırma araçlı oruç ile Alzheimer arasında hiç tahmin edilmeyen bir bağlantı keşfetti. Aralıklı orucun potansiyel olarak Alzheimer'ı önleyebileceğini ileri süren uzmanlar net bir sonuç elde etmek için araştırma yapmaya devam ediyor.
Aralıklı oruç (intermediate fasting) ibadet etmek için tutulan oruçtan oldukça farklı bir sistem. İngiltere Cambridge Üniversite'nde yapılan araştırmalar sonucunda aralıklı orucun vücutta iltihaplanmayı önleyebileceği ortaya çıktı. Yine de bilim insanları net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.
Enflamasyon, vücudun enfeksiyon veya yaralanmaya karşı verdiği doğal tepkidir. Bununla birlikte, vücudun belirgin bir neden olmaksızın iltihaplı hücre ürettiği kronik iltihaplanma, Alzheimer, Parkinson ve tip 2 diyabet gibi durumlarla ilişkilendiriliyor.
Yapılan deneyde 24 saat boyunca sadece su içen iki kişi izlendi. Bu iki kişi önce 500 kalorilik bir kahvaltı yapıp sonraki 24 saat boyunca su içti. Oruç tutmadan ve tuttuktan sonraki kan değerleri ölçüldü.
Sonuçlar enerji depolayan hücreler arasında bilgi ileten bir lipidin arttığını gösterirken yemek yedikten sonra ise bu seviyeler düştü.
Laboratuvar testleri, daha yüksek araşidonik asit seviyelerinin, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla büyük ölçüde bağlantılı bir inflamatuar hücre olan NLRP3 inflamatuar hücresinin aktivitesini azalttığını ortaya çıkardı. Ancak uzmanlar yine de kesin sonuçlar için daha uzun vadeli araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.