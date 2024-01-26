Bu besinler tığ gibi inceltiyor, her derde deva oluyor! Karatay bu besinleri her gün yemeyi öneriyor!
Prof. Dr. Canan Karatay gibi önemli isimler bazı besinlerin yenmesinin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Sağlığı korumanın önemli yollarından birisi de sağlıklı beslenmektir. Diyetine ve yaşam tarzına dikkat ederek sağlık sorunlarınınım çözülmesine yardımcı olabilir. Peki hangi besinler öneriliyor?
BEYAZ LAHANA TURŞUSU:
Karatay, beyaz lahanayı ''dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri'' olarak adlandırıyor. Beyaz lahana, lif, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir.
Karatay, beyaz lahananın sindirim sistemine destek olabileceğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini öne sürüyor. Turşu ise probiyotik özellikleriyle bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sistemine fayda sağlayabilir.
ELMA SİRKESİ:
Elma sirkesi, asetik asit içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kan şekerini düzenler. Karatay, elma sirkesinin bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini ve kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, elma sirkesinin antioksidan özellikleri, hücreleri serbest radikallerden koruyarak genel sağlığı destekler. Karatay, elma sirkesinin probiyotik içermesi nedeniyle de hastalıklara karşı vücut direncini artırdığını belirtiyor.
KEMİK SUYU:
Kemik suyu, kıkırdak ve kemiklerin kaynatılmasıyla elde edilen besleyici bir içecektir. Canan Karatay, kemik suyunun içerdiği kollajen, amino asitler ve minerallerle eklem sağlığını destekleyebileceğini, cildin elastikiyetini artırabileceğini ve sindirim sistemini güçlendirebileceğini belirtiyor.