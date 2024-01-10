Canan Karatay Uyardı! Zayıflamak İçin İçtiğiniz Limon Suyuna Dikkat
Her yaptığı açıklama ile olay olan Canan Karatay, bu kez limon suyuna sardı. Özellikle zayıflamak için içenleri uyaran Canan Karatay, "zehir içiyorsunuz" dedi. Peki limonlu suyun zararları nelerdir? İşte yanıtı...
Canan Karatay, limonlu su tüketenlerin 5'te 3'ünde mide ve sindirim sorunları yaşandığının altını çizdi. Ekleme yapan Canan Karatay ayrıca ağız kokusuna yol açtığını belirtti.
Limon suyu genellikle sağlıklı bir içecek olarak kabul edilir ve birçok insan için birçok faydası vardır. Ancak, aşırı miktarda tüketildiğinde veya bazı bireylerde özel durumlar söz konusu olduğunda, limon suyu bazı olumsuz etkilere neden olabilir.
Canan Karatay Uyardı! Zayıflamak İçin İçtiğiniz Limon Suyuna Dikkat
Limon suyu asidik bir içecektir. Sürekli olarak yüksek asidik içecekleri tüketmek, diş minesini aşındırabilir ve diş erozyonuna neden olabilir. Bu durum, dişlerde hassasiyete, renk değişikliklerine ve çürüklere yol açabilir. Limon suyu içerirken ya da sonra ağzınızı su ile çalkalamak, bu etkiyi azaltabilir.
Asidik içecekler, bazı insanlarda mide sorunlarına neden olabilir. Özellikle mide ülseri, reflü veya gastrit gibi mide problemleri olan bireylerde asit reflüsünü artırabilir veya mide yanmalarına sebep olabilir.