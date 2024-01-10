Canan Karatay Uyardı! Zayıflamak İçin İçtiğiniz Limon Suyuna Dikkat



Limon suyu genellikle sağlıklı bir içecek olarak kabul edilir ve birçok insan için birçok faydası vardır. Ancak, aşırı miktarda tüketildiğinde veya bazı bireylerde özel durumlar söz konusu olduğunda, limon suyu bazı olumsuz etkilere neden olabilir.