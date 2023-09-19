Göbekteki ödemi anında bitiren kür! Yemeklerden hemen sonra tüketin

Her yemekten sonra "eyvah göbeğim" diyorsanız bu haber tam size göre. Düzensiz beslenme, yağlı besinler ve hareketsiz yaşam herkes tarafından biliniyor ki göbek ödemine ya da yağlanmasına neden olur. Anlık şişkinlik nedeniyle kıyafet giymede bile sorun yaşarsınız.