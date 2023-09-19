Göbekteki ödemi anında bitiren kür! Yemeklerden hemen sonra tüketin

Yemeklerden sonra göbekte oluşan şişkinlik ya da ödem güzel bir görüntüye neden olmaz. Adeta pantolonların eteklerin elbiselerin içinden fırlayan göbek ödemlerine son noktayı bu karışımla koyabilirsiniz. Limonlu soda mucizesi sizi bekliyor.

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Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Göbekteki ödemi anında bitiren kür! Yemeklerden hemen sonra tüketin - Resim: 1

Her yemekten sonra "eyvah göbeğim" diyorsanız bu haber tam size göre. Düzensiz beslenme, yağlı besinler ve hareketsiz yaşam herkes tarafından biliniyor ki göbek ödemine ya da yağlanmasına neden olur. Anlık şişkinlik nedeniyle kıyafet giymede bile sorun yaşarsınız. 

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Göbekteki ödemi anında bitiren kür! Yemeklerden hemen sonra tüketin - Resim: 2

Özellikle pantolon ve eteklerde kötü duran göbeklerden kurtulmanın en sağlıklı yolları elbette çok fazla var. Ancak en etkili olanlarından biri limon ve sodadır. Eski çağlardan beri yemekten sonra tüketilen limon soda ödemi çatır çatır atmanıza neden olur. 

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Göbekteki ödemi anında bitiren kür! Yemeklerden hemen sonra tüketin - Resim: 3

GÖBEK ÖDEMİNİ ERİTEN LİMON SODA!

Bu limon soda karışımı sizin bildiğiniz gibi değil. Toz sodayı bir ılık su bardağına dökün karıştırın. içine bir yemek kaşığı kadar limon suyu dökün. 

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Göbekteki ödemi anında bitiren kür! Yemeklerden hemen sonra tüketin - Resim: 4

Köpüren karışımı yemekten hemen sonra tüketin. Mide de hızla yemeklerin gaz ve ödeme dönmeden daha hızlı enzimlenmesini sağlar. 

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