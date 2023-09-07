Her gece uyumadan 3 kaşık yiyin faydalarına siz de inanamayacaksınız! Uykudan önce yoğurt yemenin faydaları

İyi Bir Uykuya Yardımcı Olur: Yoğurt, serotonin ve melatonin adı verilen uyku düzenleyici kimyasalların üretimine yardımcı olan bir amino asit içerir. Bu nedenle, yatmadan önce yoğurt yemek, daha iyi bir gece uykusu sağlayabilir.