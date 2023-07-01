Her gün farkında olmadan kilo alıyoruz! Bir parçası 2 kiloya bedel besin
Her gün farkında olmadan tükettiğimiz besinlerin çoğu kilo almamıza neden oluyor. Bir parçası bile 2 kilo almaya neden olan bu besinleri sizler için derledik. İşte kilo aldıran besinler...
Metabolizmanın yavaşlaması hatta ağırlaşmasını sağlayan besinleri gün içinde farkında olmadan tüketiyoruz. Kilo almaya neden olan bu besinleri salataya ya da yemeklere koyuyoruz. Bir tabaktan bir şey olmaz bir lokmadan bir şey olmaz denilen bu besinlerin aslında saniyede kilo almamızı sağladığını açıklayan uzmanlar ayrıca o besinlerinde neler olduğunun altını çizdi.
KİLO ALMAMIZA NEDEN OLAN BESİNLER
Ağır sporlara hatta diyetlere rağmen kilo almaya devam ediyorsanız gün içinde tükettiğiniz besinlere dikkat edin. Metabolizma her vücutta aynı değildir. Bu yüzden zayıf metabolik hareketlerinize bir de daha fazla yavaşlatacak besinler eklemeyin.
Farkında olmadan aldığınız bu besinler özellikle bölgesel kilo almaya neden olur. Vücudun yağ indeksini bozan bu besinler karaciğerde de ağır hasarlar bırakır.
Hızlı kilo vermek ve metabolizmayı düzenlemek için gün içindeki tüm bu besinlerden uzak durmakta fayda var.