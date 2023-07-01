Her gün farkında olmadan kilo alıyoruz! Bir parçası 2 kiloya bedel besin

Metabolizmanın yavaşlaması hatta ağırlaşmasını sağlayan besinleri gün içinde farkında olmadan tüketiyoruz. Kilo almaya neden olan bu besinleri salataya ya da yemeklere koyuyoruz. Bir tabaktan bir şey olmaz bir lokmadan bir şey olmaz denilen bu besinlerin aslında saniyede kilo almamızı sağladığını açıklayan uzmanlar ayrıca o besinlerinde neler olduğunun altını çizdi.