İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İbni-i Sina seneler önce önermişti!
Bitkisel tedaviler yüzlerce yıllık denemelerin sonucunda aktarılan bir miras olarak kullanılmaya devam ediliyor. İbn-i Sina yüzyıllar önce kolesterol için bu bitkiyi önermişti. İşte sinamekinin faydaları..
Editör: Gözdenur Mercan
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Kış aylarında hastalıklar artarken iltihap ve bağışıklık en çok merak edilen konular oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkisel takviyeler kullanılabilir.
Sinameki bitkisi midenizi rahatlatırken aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlü tutmanıza yardımcı olur.
İşte sinameki bitkisinin hiç bilinmeyen faydaları...
Sinameki çayı parazit karşıtı özelliği ile bağırsaklardaki paraziti temizler. İltihap giderici özelliği ile kas spazmlarını engeller. Ciltte kaşıntı ve kızarıkları engeller.
Sinameki bitkisinin çayı aynı zamanda hücre yenilenmesini destekler, kolajen üretimini arttırır. Mide asidini düzenler gastrit olumlu etkiler yarattı. Kabızlığı engeller.