İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İbni-i Sina seneler önce önermişti!

Bitkisel tedaviler yüzlerce yıllık denemelerin sonucunda aktarılan bir miras olarak kullanılmaya devam ediliyor. İbn-i Sina yüzyıllar önce kolesterol için bu bitkiyi önermişti. İşte sinamekinin faydaları..

# sinameki çayı nasıl demlenir # sinameki faydaları
Editör: Gözdenur Mercan
Son Güncelleme:
İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İbni-i Sina seneler önce önermişti! - Resim: 1

Kış aylarında hastalıklar artarken iltihap ve bağışıklık en çok merak edilen konular oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkisel takviyeler kullanılabilir.

1 7
İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İbni-i Sina seneler önce önermişti! - Resim: 2

Sinameki bitkisi midenizi rahatlatırken aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlü tutmanıza yardımcı olur. 

İşte sinameki bitkisinin hiç bilinmeyen faydaları... 

2 7
İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İbni-i Sina seneler önce önermişti! - Resim: 3

Sinameki çayı parazit karşıtı özelliği ile bağırsaklardaki paraziti temizler. İltihap giderici özelliği ile kas spazmlarını engeller. Ciltte kaşıntı ve kızarıkları engeller. 

3 7
İltihabı bitiriyor! Kış aylarında sürekli grip olanlar bu çayı mutlaka denemeli! İbni-i Sina seneler önce önermişti! - Resim: 4

Sinameki bitkisinin çayı aynı zamanda hücre yenilenmesini destekler, kolajen üretimini arttırır. Mide asidini düzenler gastrit olumlu etkiler yarattı. Kabızlığı engeller. 

4 7