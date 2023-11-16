Japon Usulü Su İçerek Kilo Vermeye Ne Dersiniz? İşte Kilo Vermenin En Kolay Yolu...
Pek çok insan Doğu kültürüne meraklıdır. Faydalı ritüellerden tutun da sağlıklı bir yaşam için Doğu kültürlerine başvururuz. Bunlardan biri de Japonya'nın sulu diyetidir. Ancak su diyetinin sağlıklı olup olmadığı da merak konusu... İşte Japon usulü su diyetine dair her şey...
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Japon su diyetinin tarihi köklüdür ancak Japonya Tabipler Birliği sayesinde bu diyet gittikçe popülerleşmeye başladı.
Her sabah uyandığınızda dört bardak su içmelisiniz. Her bardak arasında da 1-2 dakika ara olmalı. Kahvaltıdan önce 45 dakika beklemelisiniz.
Yemek yedikten hemen sonra su içmeyin. 1-2 saat beklemelisiniz. Eğer bu sizi zorlarsa sindirimi engellememek için az miktarda ılık su içebilirsiniz.
Kilo verirken önemli olan tek şey su değildir. Bunun yanında düzenli beslenmek ve spor yapmak da önemlidir.