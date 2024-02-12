Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin! Kahvaltı için en doğru zaman saat kaçta?

İspanya'dan bilim insanlarının bir çalışması, kahvaltının sabah 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirlemiştir. Araştırmalar sabah kahvaltısını atlayanların, akşam yemeğinde daha çok kalori alımı yaptığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo aldığı gözlendi.