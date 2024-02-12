Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin! Kahvaltı için en doğru zaman saat kaçta?
Kahvaltı geleneksel olarak vazgeçilmez gibi dursa da günlük hayatın telaşı içinde kahvaltı öğününü atlayabiliyoruz. Ancak kahvaltıyı atlamak hangi sebeple olursa olsun zararlı olabiliyor. Peki kahvaltı yapmak için en doğru zaman ne zaman?
Sabah erken saatlerinde yapılan kahvaltının faydaları saymakla bitmiyor. Sabah kahvaltısının zihin performansını olumlu yönde etkilediğine dair çok sayıda çalışma var.
Uzman diyetisyenler sabahın erken saatlerinde yapılan kahvaltının bilişsel performansı daha olumlu etkilediğini belirtmektedir. Diyetisyenlere göre uyandıktan sonra ilk iki saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmanın aktifleşmesine yardımcı olabilir. Bu süre zarfında vücut, gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için hazırlık yapar.
İspanya'dan bilim insanlarının bir çalışması, kahvaltının sabah 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirlemiştir. Araştırmalar sabah kahvaltısını atlayanların, akşam yemeğinde daha çok kalori alımı yaptığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo aldığı gözlendi.
Yapılan sağlık araştırmalarının sabahın erken saatlerinde yapılan kahvaltının bilişsel performansı olumlu etkilediğini gösterdiğini vurgulayan uzman diyetisyenler bu etkilerin özellikle 18 yaşın altındaki öğrencilerde ve görev odaklı davranışlarda belirgin olduğunun görüldüğünü söyledi.