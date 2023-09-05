Kahveye bu süper gıdadan 1 kaşık eklemek yetiyor! Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?

Karaciğer, vücudumuzun en büyük iç organlarından biridir ve bir dizi hayati görevi yerine getirir. Metabolizma işlevlerini düzenler, yağ metabolizmasını kontrol eder ve amino asitlerin sentezini gerçekleştirir. Ayrıca, vücuda giren toksinleri temizler ve metabolize ederek zararlı maddelerin vücuda yayılmasını önler.