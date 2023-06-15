Harvard Üniversitesi açıkladı: Kaliteli karbonhidrat neden önemlidir?

KARBONHİDRATLAR NEDİR?

Karbonhidratlar, ekmek, fasulye, süt, patlamış mısır, patates, kurabiye, spagetti, meşrubat, mısır ve vişneli turta gibi hem sağlıklı hem de sağlıksız gıdaların geniş bir yelpazesinde bulunur. Ayrıca çeşitli formlarda bulunurlar. En yaygın ve bol bulunan formları şekerler, lifler ve nişastalardır.

Karbonhidrat oranı yüksek gıdalar sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Karbonhidratlar vücuda glikoz sağlar, bu da vücut fonksiyonlarını ve fiziksel aktiviteyi desteklemek için kullanılan enerjiye dönüştürülür. Ancak karbonhidrat kalitesi önemlidir; bazı karbonhidrat açısından zengin gıdalar diğerlerinden şu sebeplerden daha iyidir: