Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzmanlardan altın değerinde 10 öneri
Bayram geldi çattı. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle bayram sofralarının hayali kurulmaya başladı. Ramazan boyu oruç tutanları bekleyen tehlike ise, bayram sofralarının cazibesine kapılmak. Uzman isim, bayramı sağlıklı geçirmek için 10 öneride bulundu.
Ramazan boyunca değişen beslenme tarzı ile birlikte öğün sayıları azalmışken bayram günlerinde ise kimi zaman kızartma, börek, kavurma gibi ağır yiyeceklerin yer aldığı sofraların kurulduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, “Hele ki söz konusu tatlılar olunca yediğimiz bol şekerli tatlılar veya hazır ambalajlı ürünlere konan tatlandırıcılar, şekerlemeler derken sağlığımız risk altına girebiliyor” diye konuştu.
Bayramda kimi zaman rehavete kapılıp bilinçsiz ve aşırı beslenme sonucu, kalp, sindirim ve endokrin sistemde can sıkıcı sorunlar yaşanması ihtimalinin yükseldiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, bu süreçte ağzımızın tadının kaçmaması 10 öneride bulundu:
BAYRAMDA AZĞIMIZIN TADI KAÇMASIN DİYE 10 ÖNERİ
1. Ramazan ayını uzun süreli gündüz açılığı ile geçirdiniz ve mide hacminiz küçüldü. Bu nedenle uyanınca açlık hissetmeyebilirsiniz. Fakat sabahları ufak bir öğün ile güne başlamak, ilerleyen saatlerde aşırı acıkıp normalden fazla yemek yemenize engel olacaktır.
2. Birdenbire öğün sayılarını artırmak yerine yavaş yavaş artırmayı deneyin. Kahvaltı, ara öğün, akşam yemeği şeklinde başlayıp öğün sayısını zamanla ihtiyacınıza göre ayarlayın.
3. Bayram ve sonrasında uzun süreli açlık durumunuz olmayacağından acele ve iyi çiğnemeden yemek yemenize de gerek kalmadı. Kısa sürede büyük miktarlarda yemek mideye gittiğinde sindirim enzimlerinin işi zorlaşacak ve hazımsızlık, şişkinlik, sindirememe gibi şikâyetler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle öğünleriniz iyice çiğnedikten sonra yutmaya özen gösterin.