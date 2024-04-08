Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzmanlardan altın değerinde 10 öneri

Ramazan boyunca değişen beslenme tarzı ile birlikte öğün sayıları azalmışken bayram günlerinde ise kimi zaman kızartma, börek, kavurma gibi ağır yiyeceklerin yer aldığı sofraların kurulduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, “Hele ki söz konusu tatlılar olunca yediğimiz bol şekerli tatlılar veya hazır ambalajlı ürünlere konan tatlandırıcılar, şekerlemeler derken sağlığımız risk altına girebiliyor” diye konuştu.

Bayramda kimi zaman rehavete kapılıp bilinçsiz ve aşırı beslenme sonucu, kalp, sindirim ve endokrin sistemde can sıkıcı sorunlar yaşanması ihtimalinin yükseldiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, bu süreçte ağzımızın tadının kaçmaması 10 öneride bulundu: