Ramazanda yağ yakımı nasıl olur? Ramazan ayında kilo verin!

Ramazanda yağ yakımı konusunda araştırmalar, doğru ve yeterli beslenme sağlandığında orucun vücutta detoks etkisi yaratabildiğini gösteriyor. Buna göre Ramazan ayında uygulanacak beslenme programında en az 3, tercihen 4 öğün (sabah yemeği, iftar açılışı, iftar yemeği, yatmadan önce ara öğün) yer almalıdır. İftar sırasında enerji veren, kan şekerini düzenleyen, sıvı ihtiyacını karşılayan gıdaların tercih edilmesi özellikle tavsiye edilir. Bu Ramazan ayında kilo vermek için bu planı kesinlikle uygulayın!

Ramazanda yağ yakımı nasıl olur? Kilo vermek için ne yapmalıyız?

Oruç metabolizmasında sindirim sistemi yavaşlar, vücut enerji depolarını korur ve enerji harcamasını sınırlar. Bu nedenle bazal metabolizma hızında azalma olur. Yemek zamanlarında vücudunuza aşırı besin yüklerseniz vücut bu fazla enerjiyi yağ depolarına gönderecektir. Tam tersi, hafif ve küçük öğünler tüketmek ve buna egzersizi de eklemek, sindirim sisteminizin çalışmasını ve kasların harcadığı enerjiyi hızlandırmanın yanı sıra metabolizmanızı da hızlandıracaktır. Böylece vücudunuz depolama işlemi yerine yağ yakımı gerçekleştirecektir. Bu sebeple iftarda azar azar yemek yiyerek iftardan kalktıktan sonra küçük küçük öğünlerle doyarsanız çok daha sağlıklı bir şekilde yağ yakarsınız.

İçtiğiniz suya dikkat edin! Bol bol sıvı tüketin!

Sıvı kaybının en aza indirgenmesi için oruçluyken terletmeyen egzersizler yapılmalıdır. İftarla sahur arasında vücut ağırlığının her kilogramı başına en az 30 ml kadar su tüketmeli ve iftardan spora kadar en az 500 ml su tüketilmiş olunmalıdır. Çay ve kahve gibi idrar söktürücü sıvılar sınırlandırılmalıdır. Sıvıyla birlikte mineral kaybınız olacağından suyun içine limon suyu, maden suyu gibi mineral kaynakları eklenerek kaslarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.