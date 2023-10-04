Sabahları Tek Bir Tane Yiyin Mucize Kilo Kaybına Şahit Olun!

Araştırmalar, yumurtanın içerdiği yüksek orandaki A, B5, B9, D, E ve K vitaminleri ile fosfor, selenyum, kalsiyum ve çinko gibi minerallerle donatılmış sağlıklı bir besin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kilo vermek isteyenler için yumurta, tokluk hissi sağlamasıyla diyetlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

2020 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, aşırı kilolu veya obez 50 katılımcı üzerinde yapılan çalışma sonuçları, kahvaltıda yumurta tüketmenin, mısır gevreği, süt ve portakal suyuna göre daha fazla tokluk hissi sağladığını gösterdi.