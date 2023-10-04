Sabahları Tek Bir Tane Yiyin Mucize Kilo Kaybına Şahit Olun!
Yapılan son araştırma yumurtanın kilo kaybı üstündeki mucizevi etkisini gösterdi! Sabahları Tek Bir Tane Görün Mucizeye Şahit Olun!
Sabahları Tek Bir Tane Yiyin Mucize Kilo Kaybına Şahit Olun!
Araştırmalar, yumurtanın içerdiği yüksek orandaki A, B5, B9, D, E ve K vitaminleri ile fosfor, selenyum, kalsiyum ve çinko gibi minerallerle donatılmış sağlıklı bir besin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kilo vermek isteyenler için yumurta, tokluk hissi sağlamasıyla diyetlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.
2020 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, aşırı kilolu veya obez 50 katılımcı üzerinde yapılan çalışma sonuçları, kahvaltıda yumurta tüketmenin, mısır gevreği, süt ve portakal suyuna göre daha fazla tokluk hissi sağladığını gösterdi.
Başka bir çalışmada, 48 yetişkinin katılımıyla yumurta proteini içeren bir kahvaltı ile yüksek lifli yiyeceklerin tüketildiği bir kahvaltı karşılaştırıldı. Sonuçlar, yumurta ve yüksek lifli yiyecekler içeren kahvaltı yiyenlerin, düşük lifli tahıl ve süt tüketenlere göre daha uzun süre tok kaldıklarını ortaya koydu.
Özellikle sabah kahvaltısına yumurta eklemek, gün boyunca açlık hissini azaltarak kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Yumurta tüketimine düzenli olarak devam edenler, iki hafta içinde farkı hissedebilirler. Yüksek protein içeriği ile yumurta, metabolizmanızı hızlandırarak daha fazla kalori yakmanıza destek olabilir.
Ancak, kilo verme planınıza yumurta eklerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Çiğ veya az pişmiş yumurtalar, salmonella adı verilen zararlı bakteri içerebilir ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle yumurta mutlaka tam olarak pişirilmelidir.
Yumurta, biotin için iyi bir kaynaktır, ancak yumurta beyazındaki avidin adlı madde, biotinin vücut tarafından kullanılmasını engelleyebilir. Yumurta pişirildiğinde, avidin yapısal değişikliklere uğrayarak biotinin emilimini kolaylaştırır.