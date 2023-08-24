Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor

Göbek bölgesindeki yağları eritmeye yardımcı olan sumaklı yoğurt kürü etkili bir seçenektir. Bu doğal karışım, sağlıklı beslenme ve egzersizle birleşerek kilo verme sürecini destekler. Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor.

# sumaklı yoğurt
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Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor - Resim: 1

Sumak ve Kilo Vermeye Etkisi
Sumak, salatalara lezzet katan bir baharat olmasının yanı sıra iştah açıcı özelliğiyle de bilinir. Ancak hazmı kolaylaştırdığı için diyette kullanılabilir. Kan şekerini dengeleyerek ani tatlı ihtiyaçlarını önler ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca, gaz söktürücü özelliği sayesinde dengeli kalori alımını destekler.

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Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor - Resim: 2


Bu kürü düzenli olarak tüketerek ayda yaklaşık 7 kilo verme sürecine katkı sağlayabilirsiniz. İşte basit ve etkili sumaklı yoğurt kürü tarifi:

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Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor - Resim: 3

Malzemeler:

Büyük bir kase yoğurt
1 yemek kaşığı sumak

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Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor - Resim: 4

Yapılışı:

Yoğurdu kaseye alın.
Üzerine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin.
İyi bir şekilde karıştırın.
Karışımı tüketirken her bir kaşık alımından sonra bir yudum su için.

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