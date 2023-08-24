Sumaklı yoğurt karışımıyla çatır çatır yağları yakın! Bir kasesi 1 ayda 10 kilo verdiriyor

Sumak ve Kilo Vermeye Etkisi

Sumak, salatalara lezzet katan bir baharat olmasının yanı sıra iştah açıcı özelliğiyle de bilinir. Ancak hazmı kolaylaştırdığı için diyette kullanılabilir. Kan şekerini dengeleyerek ani tatlı ihtiyaçlarını önler ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca, gaz söktürücü özelliği sayesinde dengeli kalori alımını destekler.