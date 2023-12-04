Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor

Kilo vermekte zorlananlar aman dikkat bağırsaklarınız başına kadar tıkalı olabilir! Günde içeceğiniz bir bardak bu karışımla kilo verebilirsiniz. Peki tıkalı bağırsak nasıl açılır?

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Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor - Resim: 1

Bağırsaklar yeterli oranda çalışmadıklarında tıpkı su boruları gibi tıkanır. Bu da şişkinliğe kiloya ödeme neden olur. Bundan kurtulmanın tek yolu bağırsak tıkanıklığına neden olan kurtçuk ya da paratizlerden kurtulmaktır. 

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Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor - Resim: 2

Parazitler besinleri yeteri oranda enzimlemez ayrıca sürekli acıkmanıza yol açar. Acıkma oranı artıkça mide genişler ve bu da kilo vermeyi daha zor hale getirir. 

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Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor - Resim: 3

Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor

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Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor - Resim: 4

Tıkalı bağırsakları hızla açmanın en basit yolu zencefilli sudur. Özellikle bu suyun içinde tarçın varsa.

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