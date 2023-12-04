Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor
Kilo vermekte zorlananlar aman dikkat bağırsaklarınız başına kadar tıkalı olabilir! Günde içeceğiniz bir bardak bu karışımla kilo verebilirsiniz. Peki tıkalı bağırsak nasıl açılır?
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Bağırsaklar yeterli oranda çalışmadıklarında tıpkı su boruları gibi tıkanır. Bu da şişkinliğe kiloya ödeme neden olur. Bundan kurtulmanın tek yolu bağırsak tıkanıklığına neden olan kurtçuk ya da paratizlerden kurtulmaktır.
Parazitler besinleri yeteri oranda enzimlemez ayrıca sürekli acıkmanıza yol açar. Acıkma oranı artıkça mide genişler ve bu da kilo vermeyi daha zor hale getirir.
Tıkalı Bağırsakları Foşur Foşur Temizleyen Karışım! Günde En Az 1 Kilo Verdiriyor
Tıkalı bağırsakları hızla açmanın en basit yolu zencefilli sudur. Özellikle bu suyun içinde tarçın varsa.