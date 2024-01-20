Yattığınız yerden kilo verin! Zahmetsiz diyetsiz sporsuz

YATARAK NASIL KİLO VERİLİR?

Yeterli ve kaliteli uyku, vücuttaki hormon dengesini etkiler. Özellikle leptin ve grelin hormonları, açlık ve tokluk duygularını düzenler. Uyku eksikliği, leptin seviyelerini düşürüp, grelin seviyelerini artırabilir, bu da iştah artışına ve kilo alımına neden olabilir.