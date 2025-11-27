31 katlı bina alev alev yandı: Gökdelen faciasında can kaybı artıyor

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde dün başlayan ve birden fazla binaya yayılan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Hong Kong'un kuzey kesiminde, Tai Po bölgesinde bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki gökdelenlerde çıkan yangın faciasının bilançosu ağırlaşıyor.

Dün 31 katlı bir gökdelende başlayarak hızla çevre binalara yayılan yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

1 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye birimlerinden yapılan son açıklamaya göre, yangın felaketinde yaşamını yitiren 55 kişinin birinin itfaiye görevlisi olduğu belirtildi.

Yangının sıçradığı binaların dış cephelerinde tadilat çalışmaları nedeniyle kurulu olan bambu iskeleler, alevlerin hızla yayılmasında kritik bir rol oynadı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, sitede bulunan toplam 8 gökdeleni etkiledi. İtfaiye yetkilileri, yangının sıçradığı 3 binadaki alevlerin kontrol altına alındığını ancak henüz tamamen söndürülemediğini aktardı.

Diğer 4 binadaki yangının ise büyük ölçüde söndürüldüğü bilgisine yer verildi.

Sitede yer alan 8 gökdelende toplam bin 984 daire bulunuyor ve bu dairelerde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı biliniyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Faciaya neden olan ve yayılmayı kolaylaştıran etkenlerin araştırılması sürerken, tadilat çalışmalarını yürüten inşaat şirketinden 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma, yangının çıkış nedeni ve güvenlik önlemlerindeki ihmaller üzerine yoğunlaşıyor.

