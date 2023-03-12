9 yıldır kayıp Malezya uçağı MH370 ile ilgili yeni gelişme

Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kayboldu ve yıllarca süren büyük bir uluslararası arama çalışmasına rağmen uçak ve kara kutusu bulunamadı. Çalışmalar ise bir süre sonra resmen sona erdirildi.