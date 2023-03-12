9 yıldır kayıp Malezya uçağı MH370 ile ilgili yeni gelişme
Tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olan, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaptığı sırada 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatı ile 2014’te ortadan kaybolan yolcu uçağıyla ilgili Voice370 grubu, firmanın en kısa sürede yeni bir arama başlatması için çağrıda bulundu.
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Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kayboldu ve yıllarca süren büyük bir uluslararası arama çalışmasına rağmen uçak ve kara kutusu bulunamadı. Çalışmalar ise bir süre sonra resmen sona erdirildi.
Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunanların ailelerinden oluşan Voice370 grubu, firmanın en kısa sürede yeni bir arama başlatmayı umduğunu duyurdu.
Aileler Malezya hükümetinden ABD'li bir deniz dibi keşif firması olan Ocean Infinity'ye kayıp uçağı yeniden araması için yetki vermesini istedi.
Voice370, Malezya hükümetini firmadan gelen herhangi bir teklifi yalnızca arama başarılı olursa ödeme yapılması şartıyla kabul etmeye çağırdı.