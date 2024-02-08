A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi bugün yapılacak. B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, 4. torbada yer alacak. 20.00'da başlayacak kura çekimi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları çekiliyor. Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.
Kura çekimi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan.
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