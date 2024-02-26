ABD askeri Filistin için kendini yaktı!

Gazze'de yaşananları protesto etmek için ABD askeri İsrail Konsolosluğu önünde kendini ateşe verdi. İşte detaylar...

ABD askeri Filistin için kendini yaktı!
Editör: Yağmur Biçen
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ABD'de havva kuvvetleri mensubu olan bir asker Gazze'deki haksız  saldırıları protesto etmek için başkent Washington’daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.

Olaya ilişkin yayılan videonun pazar günü yerel saatle 13.00 (TSİ 21.00) civarında meydana geldiği öğrenildi.

ABD’li yetkililer, alevlerin ABD Gizli Servis çalışanları tarafından söndürülmesinin ardından, söz konusu kişinin ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldığını duyurdu. Daha sonra yapılan açıklamada askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD basını, "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım" diyerek kendi ateşe verdiği anın videosunun bir sosyal medya platformundan canlı yayınlandığını yazdı.

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