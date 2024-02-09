ABD ve Irak 11 Şubat'ta masaya oturacak! Irak'ın ABD ve ortaklarının ülkeden çıkması için ısrarı sürüyor

Irak, ABD ve ortaklarını ülkeden çıkartmak için diplomatik baskıyı artırıyor. Taraflar 11 Şubat’ta bir kez daha konuyu görüşmek üzere bir araya gelecek.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, “DEAŞ ile mücadele” iddiasıyla Irak’ın çeşitli noktalarında konuşlandı. Ancak DEAŞ bahanesiyle kalmaya devam eden ABD, Irak’ın egemenliğini ihlal eden faaliyetlerden bir an bile geri durmadı.

Bunun yarattığı rahatsızlık nedeniyle Irak, ABD ve müttefiklerinin ülkeden çıkmasını istemeye başladı. Bağdat, koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve Irak’taki varlıklarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda Washington ile anlaştı. İlk toplantı 27 Ocak’ta yapıldı.

Süreci hızlandırmak isteyen Irak Dışişleri Bakanlığı, ikinci toplantı için ABD’nin masaya davet edildiğini açıkladı. Açıklamada, “Taraflar, ortak yüksek askeri konsey kapsamında müzakere oturumlarına devam etme konusunda anlaştı" denildi.

Bu arada ABD, 7 Ocak Çarşamba günü Haşdi Şabi çatısı altında faaliyet yürüten Ketaib Hizbullah’ın komutanlarına yönelik bir suikast düzenledi. Abu Bakır es-Saadi'nin hayatını kaybettiği hava saldırısını İran, “Terör eylemi” olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu eylemin Irak’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu vurguladı. Kenani, saldırının İsrail’in Gazze katliamlarına destek kapsamında yapıldığını bildirdi. ABD’nin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.