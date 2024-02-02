ABD, Yemen için Çin'e başvurdu. Açıklamayı Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik el-Husi yaptı.

El Husi, El Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin Yemen'i Kızıldeniz'deki Filistin'e destek amaçlı operasyonlarını durdurmaya ikna etmek için arabuluculuk yapmak üzere Çin'e başvurduğunu söyledi. El Husi yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır, hiçbir etkisi yoktur ve askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. Başarısızlıklarının işaretlerinden biri, ABD'nin Filistin halkına destek amaçlı operasyonlarımızı durdurma konusunda ikna için Çin'den arabuluculuk yapmasını isteme çabasıdır." dedi.

Ensarullah Hareketi lideri, ABD ve İngilizlerin kendi gemilerini, hatta muhripler ve savaş gemileri dâhil olmak üzere donanma gemilerini dahi hedef olmaktan koruyamadıklarını ifade etti.

Öte yandan Yemen, İsrail limanına gitmekte olan bir İngiliz gemisini hedef aldı.