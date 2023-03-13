ABD'deki askeri okullarda taciz: Her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırıya maruz kaldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel saldırı vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirdi. ABD'deki askeri okullarda 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız öğrenciden birinin, cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.

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ABD'deki askeri okullarda taciz: Her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırıya maruz kaldı - Resim: 1 1 6

ABD'deki askeri okullarda 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız öğrenciden birinin, cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel saldırı vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirdi.

ABD'deki askeri okullarda taciz: Her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırıya maruz kaldı - Resim: 2 2 6

Ordunun komuta kademeleri, önceki yıllardaki taciz vakaları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken rapor, geçen yılki cinsel saldırı ve taciz olaylarının bilançosunu gözler önüne serdi.

ABD'deki askeri okullarda taciz: Her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırıya maruz kaldı - Resim: 3 3 6

Buna göre, askeri okullardaki her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırı mağduru oldu, saldırılar bir önceki eğitim yılına göre yüzde 18 arttı.

ABD'deki askeri okullarda taciz: Her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırıya maruz kaldı - Resim: 4 4 6

Askeri öğrencilerin, isimlerini yazmadan katıldığı anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, tacizden tecavüze kadar "cinsel saldırının her türünde" artış görüldüğüne ve tüm bu saldırılarda "alkolün" en büyük sebep olduğuna işaret edildi.