ABD'deki askeri okullarda taciz: Her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırıya maruz kaldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel saldırı vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirdi. ABD'deki askeri okullarda 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız öğrenciden birinin, cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.
ABD'deki askeri okullarda 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız öğrenciden birinin, cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel saldırı vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirdi.
Ordunun komuta kademeleri, önceki yıllardaki taciz vakaları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken rapor, geçen yılki cinsel saldırı ve taciz olaylarının bilançosunu gözler önüne serdi.
Buna göre, askeri okullardaki her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırı mağduru oldu, saldırılar bir önceki eğitim yılına göre yüzde 18 arttı.
Askeri öğrencilerin, isimlerini yazmadan katıldığı anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, tacizden tecavüze kadar "cinsel saldırının her türünde" artış görüldüğüne ve tüm bu saldırılarda "alkolün" en büyük sebep olduğuna işaret edildi.