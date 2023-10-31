ABD'den İsrail'e 14 Milyon Dolarlık Destek

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail saldırılarında 8 bin 525 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Gazze Şeridi'nde her gün 100'den fazla çocuğu öldürüyor.



Filistin güçleri İsrail'in sivil katliamlarına İsrail şehirlerine attıkları roketlerle karşılık veriyor.



Karadan Gazze Şeridi'nde ilerlemeye çalışan İsrail birlikleri de Filistin güçlerinin hedefi oluyor. Gazze içinde ilerlemeye çalışan İsrail birlikleri şiddetli direnişle karşılaştı.



Filistin güçleri Gazze Şeridi'ne giren İsrail zırhlılarını roketlerle vurdu. Filistin güçlerinin öldürdüğü İsrail askeri sayısı 315'e yükseldi.

ABD İsrail'e Desteğini Sürdürüyor

ABD Temsilciler Meclisine Cumhuriyetçiler tarafından, İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı sunuldu.



Amerikalı haber sitesi The Intercept de çarpıcı bir iddia ileri sürdü. The Intercept ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu yazdı.



Haberde ABD Savunma Bakanlığının, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü’ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan “gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği belirtildi.