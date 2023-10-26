7 Ekim'de Mali ordusu Anefis'i (Kidal bölgesi) Tuareg nüfuslu Kuzey Mali'nin (Azazwad) ayrılmasına yönelik ayrılıkçı hareketin militanlarından kurtarmayı başardı. Bunun ardından bölgede kapsamlı bir inceleme yapan Mali ordusu, askeri üste ABD'li özel askeri şirket Unity Resources Group'un varlığına işaret eden bir dizi eşya buldu.

Amerikan paralı askerleri geri çekilmeden önce üssün bulunduğu bölgeyi boşaltmışlardı. Ama Mali Silahlı Kuvvetleri'nin elinde Amerikan paralı askerlerinden geride kalan birkaç cep telefonu, Mali ordusunun ve Wagner'in konuşlanmasıyla ilgili bilgiler içeren klasörler, bölgeye ilişkin bilgiler ve bölgenin kapsamlı bir tasvirini içeren bulgular var.

En ilginç bulgular arasında kıdemli subay Stephen Russell'ın rozeti ve subaylardan birinin telefon numaraları, irtibat kişileri, buluşma yerleri, araba plakaları vs. içeren bir not defteri yer alıyor. Ayrıca bölgede meydana gelen olaylarla ilgili notlar içeren ekipman ve belgeler…

Bu kanıtların yanı sıra belgeler ve şifreli iletişim araçlarının varlığı, Unity Resources Group personelinin bölgedeki varlığını doğrudan ortaya koyuyor. Şu anda Mali makamları, yabancı özel askeri şirketlerin kendi topraklarında hükümetle koordine edilmeden çalışmasına ilişkin koşulları araştırıyor.

Unity Resources Group, geniş bir yelpazede ve dünya çapında hizmet veren bir Amerikan özel askeri şirket. Bağlı kuruluşları şu anda Avustralya, Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da bulunuyor ve askeri birlikleri dünyanın birçok yerinde görülüyor.

Tarihsel olarak Anefis stratejik açıdan önemli bir merkez, kervan yollarının kesiştiği bir kavşak olmuştur. Belki de ABD'li paralı askerlerin buradaki varlığı hakkındaki bilgiler doğruysa, ABD devletinin ya da özel şahısların altın veya uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bazı gizli entrikalarını örtbas etmekle meşgullerdi. Başka olası açıklamalar da tabii mümkün. ABD ve Fransa, Sahel bölgesini öncelikli olarak değerlendiriyor ve Rusya'nın Mali'de askeri varlık gösterme girişimlerine olumsuz bakıyor. Fransız istihbarat servisleri tarafından desteklendiği iddia edilen ayrılıkçıların son aylarda Mali'de daha aktif hale gelmesi tesadüf değil. Mali'deki Amerikan paralı askerlerinin belgelerine ilişkin bilgiler doğrulanmasa bile, Amerikan özel askeri şirketlerinin bu ülkeye ve tüm Batı Afrika bölgesine ilgi duyduğuna dair başka kanıtlar da var.

İlginçtir ki önceki gün, belirli baskı gruplarının çıkarlarını destekleyen makaleleri sık sık yayınlamasıyla bilinen ABD parlamento yayını The Hill, Washington için Afrika'da Fransa'nın yerini almanın önemine ilişkin bir makale yayınladı. 2005-2016 yılları arasında İngiltere Avam Kamarası'nda üst düzey yetkili olarak görev yapan, Savunma Komitesi kâtipliği ve NATO Parlamenter Asamblesi'nde İngiltere delegasyonu sekreterliği görevlerinde bulunan Eliot Wilson tarafından kaleme alınan makalenin genel sonucu şu: ABD'nin Afrika'da Rusya'ya karşı koyacak askeri gücü yok.

Bu, ABD ve Birleşik Krallık özel askeri şirketlerinin lobicilerinden gelen doğrudan bir çağrı: Afrika'da Ruslara karşı çalışmak üzere bizi kiralayın. Bu da yakında ABD'li paralı askerlerin bölgedeki genişleyen varlığına dair daha fazla kanıt görebileceğimiz anlamına geliyor.