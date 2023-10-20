ABD'li Yayıncı Jackson Hinkle Çarpıcı İsrail Açıklaması! Biden'in Vergi Politikasını Eleştirdi

ABD'li Yayıncı Jackson Hinkle, sosyal medya hesabından İsrail'in savaş suçu işlediğini madde madde yazarken öte yandan Biden'in vergi politikasını eleştirdi. Ukrayna ve Filistin arasındaki benzerliklere de değindi. İşte ABD'li Yayıncı jackson Hinkle'nin çarpıcı açıklamaları:

ABD'li Yayıncı Jackson Hinkle Çarpıcı İsrail Açıklaması! Biden'in Vergi Politikasını Eleştirdi
ABD'li Yayıncı jackson Hinkle Çarpıcı İsrail Açıklaması! Biden'in Vergi Politikasını Eleştirdi
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Youtube de yaptığı yayınlarla adeta ABD hükümetini yerden yere vuran Jackson Hinkle, dünyanın çarpık adaletsizliğini Ukrayna ve Filistin benzetmesiyle söylemeye cesaret eden il Batılı yorumculardan biri oldu. Jackson Hinkle, İsrail hakkında çarpıcı açıklamalara bir de Biden'in kendi vatandaşına uyguladığı vergileri ele aldı. 

Filistin

ABD'li Yayıncı Jackson Hinkle Çarpıcı İsrail Açıklaması!

Hinkle, sosyal medya hesabından adeta katil İsrail'i yerden yere vurarak savaş suçlarını hatırlattı. Batılı devletlerin üç maymunu oynadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından Amerika Hükümetinin İsrail'e 14 milyon dolar yardımda bulunduğunu iddia etti. İsrail'in ise bu parayla adeta sivilleri katlettiğinin de altını çizdi. "ISRAEL IS A TERRORIST STATE" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Hinkle, İsrail'in terörist bir devlet olduğunu Biden'in de ona destek verdiğini belirtti. 

Jackson Hinkle Kimdir? Yaptığı Yorumlarla Gündeme Oturan Jackson Hinkle Ne İş Yapıyor?Jackson Hinkle Kimdir? Yaptığı Yorumlarla Gündeme Oturan Jackson Hinkle Ne İş Yapıyor?Kimdir?

Jackson Hinkle

Siyonistlerin katliamına sessiz kalan Batılı devletlere Filistin'de Saavaş suçları işleniyor diye birçok paylaşımda bulundu. Ancak en çarpıcısı ise Biden hakkında yaptığı açıklama oldu. Amerika Başkanı Biden'in vergileri artırarak İsrail'e destek para gönderdiğini belirtti. Amerika askerinin Orta Doğu'da ne işi olduğunu sorguladı. 

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