ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu

Yıl 1975. Amerika’nın 20 yıl boyunca kana buladığı coğrafyalardan biri olan Güney Asya ülkesi Vietnam... ABD, çatışmalardan ve bombardımanlardan kurtularak hayatta kalabilmiş; ancak yetim kalmaktan kurtulamamış bebekleri bu ülkeden nasıl çaldı?

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ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu - Resim: 1 1 10

Vietnam'da çatışmalar 1945 yılında başladı. ABD ve Batılı ülkelerin desteklediği Güney Vietnam, Kuzey Vietnam'a karşı saldırıya geçti.

ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu - Resim: 2 2 10

Savaş 30 yıl sürdü ve ABD "dünyanın patronu" edasıyla girdiği savaştan, hezimetle çıktı. Ancak her zamanki gibi ardından enkaz bir ülke bırakarak çıktı.

ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu - Resim: 3 3 10

ABD Vietnam'da insanlara ve şehirlere zarar verdi. Bu da yetmedi, bitki örtüsünü ve tüm besin mahsüllerini ortadan kaldırdı. 

ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu - Resim: 4 4 10

O dönem savaşın Amerikan kamuoyunda etkisi günden güne büyüdü. Savaş fotoğraflarının yayımlanması ABD'de protestoları da yoğunlaştırdı. Senelerce süren çatışma ve bombardıman yeni bir soruın doğurdu: Öksüz ve yetim çocuklar... Vietnam'da yetimhaneler bu çocuklarla dolup taştı.