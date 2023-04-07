ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu

O dönem savaşın Amerikan kamuoyunda etkisi günden güne büyüdü. Savaş fotoğraflarının yayımlanması ABD'de protestoları da yoğunlaştırdı. Senelerce süren çatışma ve bombardıman yeni bir soruın doğurdu: Öksüz ve yetim çocuklar... Vietnam'da yetimhaneler bu çocuklarla dolup taştı.