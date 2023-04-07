ABD'nin kanlı tarihi: Bebek kaçırma operasyonu
Yıl 1975. Amerika’nın 20 yıl boyunca kana buladığı coğrafyalardan biri olan Güney Asya ülkesi Vietnam... ABD, çatışmalardan ve bombardımanlardan kurtularak hayatta kalabilmiş; ancak yetim kalmaktan kurtulamamış bebekleri bu ülkeden nasıl çaldı?
Vietnam'da çatışmalar 1945 yılında başladı. ABD ve Batılı ülkelerin desteklediği Güney Vietnam, Kuzey Vietnam'a karşı saldırıya geçti.
Savaş 30 yıl sürdü ve ABD "dünyanın patronu" edasıyla girdiği savaştan, hezimetle çıktı. Ancak her zamanki gibi ardından enkaz bir ülke bırakarak çıktı.
ABD Vietnam'da insanlara ve şehirlere zarar verdi. Bu da yetmedi, bitki örtüsünü ve tüm besin mahsüllerini ortadan kaldırdı.
O dönem savaşın Amerikan kamuoyunda etkisi günden güne büyüdü. Savaş fotoğraflarının yayımlanması ABD'de protestoları da yoğunlaştırdı. Senelerce süren çatışma ve bombardıman yeni bir soruın doğurdu: Öksüz ve yetim çocuklar... Vietnam'da yetimhaneler bu çocuklarla dolup taştı.