Abdullahiyan'dan Gazze Açıklaması! "Saldırılar Durmazsa Bölgede Her İhtimal Mümkün"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) konuşan Abdullahiyan, "Bu çatışmanın yayılmasını gerçekten istemiyoruz. Aslında herkese İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulması yönünde harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin saldırılarında büyük çoğunluğu sivil, yarısı çocuk olmak üzere 7 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Abdullahiyan, "bölgenin barut fıçısı haline geldiğini ve bu duruma tahammül edilmesinin zor olduğunu" ifade etti.

İran'ın bölgedeki müttefiklerine itidal tavsiye edip etmediğinin sorulması üzerine Abdullahiyan, şöyle devam etti:

- Bölgedeki direniş grupları kararlarını kendileri veriyor. Her an her şey olabilir. ABD'yi İsrail rejimine verdiği açık destekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Bölgeden aldığımız bilgilere göre İsrail'in hem güvenlik hem de siyasi sistemi tamamen çökmüş durumda. Şu anda İsrail'de işlevsel olan tek şey, ABD tarafından yönetilen savaş makinesidir.