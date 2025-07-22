ABD’ye gitmek artık çok daha pahalı! Vizeye ek ‘250 dolarlık depozito’ zorunluluğu geliyor

ABD Seyahat Birliği, yeni düzenlemeye sert tepki gösterdi. Birliğin Kıdemli Başkan Yardımcısı Erik Hansen, “250 dolardan az olmamak üzere alınacak bu ücret, mevcut vize ücretlerinin üzerine eklenecek. Bu da ziyaretçiler için gereksiz bir mali yük oluşturuyor” dedi.

U.S. Travel’ın yaptığı hesaplamalara göre, bu uygulama ABD’ye seyahat etmenin ön maliyetlerini %144 oranında artırıyor.