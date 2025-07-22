ABD’ye gitmek artık çok daha pahalı! Vizeye ek ‘250 dolarlık depozito’ zorunluluğu geliyor
Turistik, ticari ya da eğitim amaçlı ABD’ye seyahat etmek isteyenler için yeni bir ücret daha devreye giriyor. “Vize bütünlük ücreti” adıyla alınacak 250 dolarlık depozito, vize masraflarını ikiye katlayacak.
ABD’ye seyahat etmek isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre, Donald Trump yönetimi döneminde hazırlanan ve kısa süre önce yasalaşan iç politika tasarısı ile birlikte ABD’ye giriş yapacak turist, iş insanı ve öğrenciler için ek bir ücret alınması kararlaştırıldı.
VİZE BAŞVURULARINA “BÜTÜNLÜK ÜCRETİ” EKLENECEK
Yeni düzenlemeye göre, mevcut vize başvuru ücretlerinin yanı sıra, göçmen olmayan ziyaretçilerden en az 250 dolarlık bir “vize bütünlük ücreti” de talep edilecek. Bu ödeme, vize onayı sırasında alınacak ve vize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebilecek.
Göçmenlik hukuku uzmanı Steven A. Brown, yeni uygulamayı “iade edilebilir bir teminat” olarak tanımlarken, geri ödeme süreciyle ilgili birçok belirsizlik olduğuna dikkat çekti. Brown, “Teknik olarak iade edilebilir olsa da sürecin karmaşıklığı caydırıcı olabilir” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni ücretin temel amacının vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini finanse etmek olduğunu belirtti. Bakanlık sözcüsü, bu uygulamanın vize aşımlarını caydırma ve göçmenlik uygulamalarını güçlendirme hedefiyle uyumlu olduğunu ifade etti.
Yeni ücret uygulaması, sadece göçmen olmayan vize sahiplerini kapsıyor. Vize Muafiyet Programı kapsamında olup, 90 günden kısa süreliğine ABD’ye seyahat eden ziyaretçiler (örneğin Avustralya ve birçok Avrupa ülkesinden gelenler) bu ücretin dışında tutulacak.
11 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 mali yılında yaklaşık 11 milyon kişiye göçmen olmayan vize verildi. Yeni düzenleme, bu kitlenin büyük bölümünü doğrudan etkileyecek.
ABD Seyahat Birliği, yeni düzenlemeye sert tepki gösterdi. Birliğin Kıdemli Başkan Yardımcısı Erik Hansen, “250 dolardan az olmamak üzere alınacak bu ücret, mevcut vize ücretlerinin üzerine eklenecek. Bu da ziyaretçiler için gereksiz bir mali yük oluşturuyor” dedi.
U.S. Travel’ın yaptığı hesaplamalara göre, bu uygulama ABD’ye seyahat etmenin ön maliyetlerini %144 oranında artırıyor.
Tasarıya göre, vize koşullarına uymayanlar için ödenen “bütünlük ücreti” geri ödenmeyecek. Bu ücretler ABD Hazine’sinin genel fonuna aktarılacak ve her yıl enflasyona göre güncellenecek.