Aboneleriyle dalga geçen Netflix tepki çekti!

Dijital yayın platformunun paylaşımı pek çok kişiyi öfkelendirdi. Bir Netflix abonesi şunları yazdı:

- Hizmetiniz için para ödeyen kişilerle dalga geçmek pek iyi gözükmüyor. Daha iyisini yapın. Belki de onları gerçekten dinlemekle başlayabilirsiniz.