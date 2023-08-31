Alarm verildi: Hastanelerin acil kısmı doldu taştı! Kusma bulantı ishal bilmeyene belirtiler

HASTALIK BELİRTİLERİ İLE HASTANELERE BAŞVURULAR ARTTI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayanlar arasında beklenmedik bir sağlık sorunu ortaya çıktı. Yüzlerce kişi, aynı anda bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerle hastanelere başvurdu. Bu ani artış, hem halk hem de sağlık otoriteleri için büyük bir endişe kaynağı oldu.