Alaska Körfezi'nde gizemli altın küre! Araştırmacılar şaşkın

Ekibin yaşadığı şaşkınlık 'Seascape Alaska' görevinin canlı yayınına da yansıdı.

Araştırmacılardan birisi araç küreye dokunduğu anda bir şeyin ya içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştığını söylerken, başka bir araştırmacı da kürenin hareket ettiğini fark ederek "Umarım dışarı çıkmaya çalışmaz. Bu bir korku filminin başlangıcı gibi" diyor.