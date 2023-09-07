Alaska Körfezi'nde gizemli altın küre! Araştırmacılar şaşkın
Alaska Körfezi'nin derinliklerinde bulunan gizemli altın küre araştırmacıları şoke etti. Araştırma ekibinin de tanımlayamadığı cisim gizemini koruyor.
NOAA Ocean Exploration araştırmacılarından bir ekibin denizin altında buldukları gizemli Altın Küre gündeme oturdu.
Altın rengi küre uzaktan hareketsiz görünse de ROV yaklaştıkça araştırmacılar gözlerine inanamadı. Altın kürenin üzerinde yumuşak bir doku vardı, bir et parçasına benziyordu ve üzerinde şaşırtıcı bir delik vardı.
Ekibin yaşadığı şaşkınlık 'Seascape Alaska' görevinin canlı yayınına da yansıdı.
Araştırmacılardan birisi araç küreye dokunduğu anda bir şeyin ya içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştığını söylerken, başka bir araştırmacı da kürenin hareket ettiğini fark ederek "Umarım dışarı çıkmaya çalışmaz. Bu bir korku filminin başlangıcı gibi" diyor.
Başka bir ekip üyesi ise Mirror'a yaptığı açıklamada ünlü bilimkurgu dizisine atıfta bulunarak "X-Files'ın ilk bölümünün böyle başladığına eminim" ifadesini kullandı.
Küreyi dikkatli bir şekilde tüpe alan ekip, gizemli nesneyi araştırılması için laboratuvara gönderecek.
NOAA Gemisi Kaşifi Emily Crum, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada incelemeler bitene kadar kürenin 'bir gizem' olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.
Bilim insanları şaşkınlık içinde olsalar da, bazıları bunun bir yumurta kabuğu veya sünger kalıntısı olabileceği tahmininde bulunuyorlar.