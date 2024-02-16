Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti

Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalnıy, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı" dendi.

Navalnıy'ı kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı.

Kurum, Navalnıy'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de kaydetti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın vefatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini belirtti.

Federal Ceza İnfaz Kurumu'nun Navalnıy'ın ölümüyle ilgili tüm incelemeleri yaptığını kaydeden Peskov, ek talimata gerek olmadığını, doktorların ölüm nedenlerini açıklaması gerektiğini söyledi.