Alman turistlerin ilk tercihi Türkiye oldu! İşte Almanların en çok gittiği 4 ülke

ALMAN TURİSTLERİN İLK TERCİHİ TÜRKİYE

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği, Almanların yurtdışı seyahat alışkanlıkları hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Almanların en çok tercih ettiği ülkeler de sıralandı. Geçtiğimiz dönemlerde Almanlar en çok İspanya'yı tercih ederken, bu dönem Türkiye tercihlerde ilk sırada yer aldı. Açıklamada bu yıl Alman turistlerin tatil için en çok Türkiye'den rezervasyon yaptırdığı belirtildi.