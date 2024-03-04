Alman turistlerin ilk tercihi Türkiye oldu! İşte Almanların en çok gittiği 4 ülke
Alman Seyahat Acenteleri Birliği, Almanların en çok tercih ettiği ilk ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Açıklamada Almanların en çok tercih ettiği diğer ülkeler de belirtildi. İşte o ülkeler...
ALMAN TURİSTLERİN İLK TERCİHİ TÜRKİYE
Almanya Seyahat Acenteleri Birliği, Almanların yurtdışı seyahat alışkanlıkları hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Almanların en çok tercih ettiği ülkeler de sıralandı. Geçtiğimiz dönemlerde Almanlar en çok İspanya'yı tercih ederken, bu dönem Türkiye tercihlerde ilk sırada yer aldı. Açıklamada bu yıl Alman turistlerin tatil için en çok Türkiye'den rezervasyon yaptırdığı belirtildi.
İSTANBUL AİLELER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR
Açıklamanın devamında, Alman ailelerin İstanbul Boğazı çevrelerini tercih ettikleri belirtildi. En çok tercih edilen ilin ise Antalya olduğu söylendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler."
İSPANYA İKİNCİ SIRADA
Almanların, Türkiye'den sonra en çok tercih ettiği ülke ise İspanya oldu. Geçtiğimiz dönem Almanlar tarafından en çok tercih edilen ülke, bu dönemde Türkiye'nin popülerliğinin artması sonucu ikinci sıraya geriledi. Türkiye ve İspanya'yı ise sırasıyla Yunanistan ve Mısır takip etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı3 3