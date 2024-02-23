Almanya ekonomisi çöküyor! Veriler açıklandı!

Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı nihai verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 geriledi.