Almanya ekonomisi çöküyor! Veriler açıklandı!
Almanya Federal İstatistik Ofisi 2023'ün son çeyrek verilerini açıkladı. Almanya'nın ekonomisi küçülüyor mu? İşte detaylar...
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı nihai verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 geriledi.
Ekonominin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu.Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü
Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı nihai verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 geriledi.
Destatis, 30 Ocak'ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüleceğini öngörmüştü. Ülkede GSYH, 2022'nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,2 daraldı.Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, ikinci ve üçüncü çeyrekte büyüme gösterememişti.