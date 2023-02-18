Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üstünden 3 yıl geçti

Ayrıca gün boyu ve akşam, hayatını kaybedenler için şehirdeki camilerde dualar edilecek, ırkçılık karşıtı yürüyüşler yapılacak ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

IRKÇI TERÖR SALDIRISI

Söz konusu ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.