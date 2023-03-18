Amerika Konfedere Devletleri Bayrağı'nın anlamı nedir?

Daha sonra Virginia, Arkansas, Tennessee ve Kuzey Karolina'nın da Konfederasyon'a dahil olmasıyla, 11 Güneyli Eyalet Abraham Lincoln'un 1860 yılında yapılan seçimlerde başkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasında bağımsızlıklarını ilan etti. 12 Nisan 1861 yılında ise Güney Carolina'daki Sumter Kalesi'nden ilk top atışıyla birlikte savaş başladı.