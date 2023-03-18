Amerika Konfedere Devletleri Bayrağı'nın anlamı nedir?
Amerikan Konfedere Devletleri bayrağı, Amerika Konfedere Devletleri'nin resmî ve ulusal bayrağıydı. 6 Ocak 2021 günü Amerika'yı iç savaşın eşiğine getiren, Kongre Binası baskınında Konfederasyon bayrağı taşıyanların sayısı oldukça fazlaydı. İşte o bayrağın anlamı.
Haber: Mert Sagit
Konfederasyon Devletleri, 4 Şubat 1861'de, 1860 başkanlık seçimlerinden hemen sonra, Abraham Lincoln'ün yeni yasalar getirmesiyle, altı güney eyaleti (Güney Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia ve Louisiana) tarafından ilan edildi.
Daha sonra Virginia, Arkansas, Tennessee ve Kuzey Karolina'nın da Konfederasyon'a dahil olmasıyla, 11 Güneyli Eyalet Abraham Lincoln'un 1860 yılında yapılan seçimlerde başkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasında bağımsızlıklarını ilan etti. 12 Nisan 1861 yılında ise Güney Carolina'daki Sumter Kalesi'nden ilk top atışıyla birlikte savaş başladı.
4 yıl süren kanlı savaş sırasında, Konfederasyon savaş sancağı olarak bir bayrak kullandı. Kırmızı arka zemin üzerine, köşelerden inen mavi zeminli çarpı işareti şeklindeki şeritlerde toplam 13 tane beyaz renkte yıldızı bulunan bayrak, 11 konfederasyon eyaletini (south carolina, mississippi, florida, alabama, georgia, louisiana, texas, virginia, arkansas, tennessee, north carolina) ve kentucky ile missouri'yi temsil ediyordu.
KONFEDERASYON BAYRAĞI 160 YIL SONRA WASHİNGTON DC'DE
6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etti. Washington'da toplanan ABD vatandaşları, ''Asla pes etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla teslim olmayacağım.'' pankartlarıyla, Kongre binası tamamen ele geçirildi. Meclis kürsüsü basıldı. O olaylarda protestocular arasında Konfederasyon Bayrağı taşıyanlar gözlendi.