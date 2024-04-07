Atlantik örgütü gözünü Karadeniz'e dikti! NATO askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor

NATO, Karadeniz'i istikrarsızlaştırmak için tatbikat düzenleyecek. NATO üyesi 12 ülke, 8-21 Nisan tarihlerinde Romanya'da Deniz Kalkanı 24 tatbikatını icra edecek.

ABD, İngiltere, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere bazı NATO ülkelerinin katıldığı tatbikatta Türkiye de yer alacak. Tatbikata NATO üyesi olmayan Gürcistan da davet edildi.

Tatbikatta 27 savaş gemisi, 17 uçak ve 91 zırhlı araç ve deniz taşıtı kullanılacak.

Rusya, tatbikatın Karadeniz’i daha da istikrarsızlaştıracağı gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Türkiye'nin Deniz Kalkanı 24 tatbikatına katılacak olmasına Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de tepki gösterdi.

Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devletin görevi Amerikan ve kolektif Batı’nın jeopolitiğine hizmet değildir. Romanya’ya Ankara’dan dur diyecek birileri çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.