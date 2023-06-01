İşte Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirdiği silahlar

Açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilen "Savaş Ganimetleri Müzesi"nde savaşta imha edilen veçalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.