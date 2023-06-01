İşte Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirdiği silahlar
Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda büyük bir zafer ile Karabağı Ermenistan işgalinden kurtararak özgürleştirdi. Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda ele geçirdiği Ermenistan silahlarını ise "Ganimetler Müzesi"nde sergiliyor. İşte o sergi.
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Açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilen "Savaş Ganimetleri Müzesi"nde savaşta imha edilen veçalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.
Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu park, gerçek bir savaş alanını anımsatıyor.
Müzede, Ermenistan'ın kurduğu 10 aşamalı savunma hatları ile mevzilerinin birebir aynısı yapıldı. Önüne mayınların döşendiği mevzilerde, Ermenistan askerlerinin maketleri de yer alıyor.
Müzede, 2 binden fazla Ermenistan araç plakasının yan yana dizildiği levhada, "Karabağ Azerbaycan'dır" sözleri yazıyor.