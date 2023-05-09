9 Mayıs Azerbaycan'da Zafer Günü kutlaması

Zafer Günü dolayısıyla "Sovyetler Birliği Kahramanı" Mehdi Hüseyinzade'nin Bakü'deki anıtı önünde de tören düzenlendi. Bakü'ye bağlı Yasamal ili Valisi İbrahim Mehdiyev, İkinci Dünya Savaşı gazileri ve çok sayıda Azerbaycanlının katıldığı törende, anıta çelenk bırakıldı. Gaziler, törende hazır bulunan vatandaşlara savaş hatıralarını anlattı.