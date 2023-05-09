9 Mayıs Azerbaycan'da Zafer Günü kutlaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 Mayıs Zafer Günü törenine katıldı. Başkent Bakü'de, Sovyet ordusunun Nazi Almanya'sını yenilgiye uğratmasının 71. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenledi.
"Sovyetler Birliği Kahramanı" Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un mezarı başında düzenlenen törene katılan Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, gazilerle görüştü. Aslanov'un anıt mezarına çelenk bırakan Aliyev, gazileri Zafer Günü dolayısıyla kutladı.
Askeri marşların söylendiği ve geçit töreninin yapıldığı etkinliğe Başbakan Artur Rasizade, Meclis Başkanı Oktay Esedov ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev de katıldı.
Zafer Günü dolayısıyla "Sovyetler Birliği Kahramanı" Mehdi Hüseyinzade'nin Bakü'deki anıtı önünde de tören düzenlendi. Bakü'ye bağlı Yasamal ili Valisi İbrahim Mehdiyev, İkinci Dünya Savaşı gazileri ve çok sayıda Azerbaycanlının katıldığı törende, anıta çelenk bırakıldı. Gaziler, törende hazır bulunan vatandaşlara savaş hatıralarını anlattı.
Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, birçok eski Sovyet ülkesinde Zafer Günü olarak kutlanıyor.